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В ХАМАС заявили, что близки к достижению соглашения о перемирии с Израилем

08:48
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Посредники раскроют детали соглашения уже через несколько часов

ХАМАС и Израиль близки к заключению соглашения о перемирии. Об этом заявил глава политического бюро правящего на территории Газы движения Исмаил Хания.

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Представители палестинского движения уже передали ответ ключевым посредникам в разрешении конфликта на территории Ближнего Востока, уточнил политик.

"Мы приближаемся к заключению соглашения о перемирии", - резюмировал Хания, чьи слова приводит РИА Новости.

По данным Al-Arabiya, власти Катара, выступающие в роли главного посредника в противостоянии между Израилем и Палестиной, должны раскрыть детали мирного соглашения в ближайшие часы.

Утром 7 октября палестинские боевики из группировки ХАМАС нанесли из сектора Газа массированный ракетный удар по Израилю. Также ими была проведена наземная операция. Взяты в плен несколько военных армии Израиля, захвачена боевая техника.

В ответ военнослужащие ЦАХАЛ нанесли авиаудары по территории палестинского анклава, а министр национальной безопасности Израиля объявил о введении чрезвычайного положения в стране. До этого премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль находится в состоянии войны и одержит в ней победу. Глава правительства также объявил о начале контртеррористической операции "Железные мечи" и приказал провести обширную мобилизацию резервистов.

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