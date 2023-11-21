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Собянин: Более 725 млн поездок совершили пассажиры на МЦД за четыре года

09:24
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Нагрузка на ближайшие станции метро значительно снизилась

Пассажиры совершили свыше 725 миллионов поездок на Московских центральных диаметрах за 4 года. Об этом в своем Telegram-канале написал мэр Москвы Сергей Собянин.  

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Запуск первых двух линий МЦД в 2019 году позволил разгрузить ближайшие станции метро и сделал более привлекательными прилегающие к общественному транспорту территории, подчеркнул столичный мэр.

По его словам, строители полностью завершили работы по интеграции железнодорожных направлений с МЦК. При этом в ближайшее время будут построены новые МЦД вокзалы: Митьково и Петровско-Разумовская.

"До конца 2024 года полностью обновим подвижной состав третьего диаметра, а к концу 2025 года – и четвертого", - заключил мэр.

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