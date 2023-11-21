Шеф Пентагона съездил в Киев и пообещал Зеленскому еще оружие

Сообщение об очередной американской оружейной поставке киевскому режиму — успокоительная пилюля, приготовленная для украинского президента Владимира Зеленского заокеанскими "благодетелями". Такое заявление сделал в понедельник, 21 ноября, российский посол в США Анатолий Антонов.

Как отмечается в Telegram-канале российской дипмиссии, посол указал, что о "смертоносном подарке" Пентагон объявил в канун десятилетия "евромайдана".

Трагический символизм "благотворительности" Вашингтона заключается в том, что авторы и идеологи антироссийской кампании как бы дают понять украинцам: они все еще в игре и ставки на них продолжают делаться. А то, что благодаря этому оружию прольется кровь тысяч людей, здесь в расчет не принимается. Для военно-промышленного комплекса Соединенных Штатов значение имеет только одно — получение прибыли от "проекта Украина".

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк пожаловался, что обещанная странами Запада военная помощь Киеву запаздывает. Политик подчеркнул, что вместо одной недели поставки затягиваются минимум на 3-4 месяца.

Зеленский предупреждал, что без продолжения поддержки со стороны Запада Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены будут отступить на поле боя и сдать занятые позиции.

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