ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Захарова: Байден продемонстрировал неприглядность внешней политики США

09:20
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Рейтинг действующего президента США достиг рекордного минимума

Внешнеполитическая стратегия Вашингтона в ближайшие месяцы будет выглядеть абсурдно и неприглядно. Такое заявление сделала во вторник, 21 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
Рейтинг Байдена упал до рекордно низкого уровня

Как говорится в статье спикер МИД для "Известий", статья Байдена в Washington Post, посвященная конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, — один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании, которая будет выглядеть "плохо, абсурдно, дико, одним словом — неприглядно".

Много странного и противоречивого в этой статье. Но вишенкой на несвежем торте стал выдающийся исторический алогизм. Зачем-то автор статьи за подписью президента США рассказал о приказе направиться в зону конфликта двум авианосным группам. Когда в истории, хочется поинтересоваться, авианосные группы крупнейшей американской армии вносили стабильность и способствовали прекращению огня?

Во внешней политике Байден вновь опростоволосился: сразу после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином американский президент назвал визави диктатором, что вызвало недовольство Пекина.

Политтехнолог Дэвид Аксельрод, способствовавший победе Барака Обамы и его команды на президентских выборах в США в 2008 году, заявил, что шансы Байдена на грядущих выборах не вдохновляют. Дональд Трамп обгоняет действующего президента в пяти из шести ключевых штатов, где ведется предвыборная борьба.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Джо Байден
Джо Байден
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.