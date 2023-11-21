Рейтинг действующего президента США достиг рекордного минимума

Внешнеполитическая стратегия Вашингтона в ближайшие месяцы будет выглядеть абсурдно и неприглядно. Такое заявление сделала во вторник, 21 ноября, официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Как говорится в статье спикер МИД для "Известий", статья Байдена в Washington Post, посвященная конфликтам на Украине и Ближнем Востоке, — один из первых шагов накануне старта предвыборной американской кампании, которая будет выглядеть "плохо, абсурдно, дико, одним словом — неприглядно".

Много странного и противоречивого в этой статье. Но вишенкой на несвежем торте стал выдающийся исторический алогизм. Зачем-то автор статьи за подписью президента США рассказал о приказе направиться в зону конфликта двум авианосным группам. Когда в истории, хочется поинтересоваться, авианосные группы крупнейшей американской армии вносили стабильность и способствовали прекращению огня?

Во внешней политике Байден вновь опростоволосился: сразу после встречи с председателем КНР Си Цзиньпином американский президент назвал визави диктатором, что вызвало недовольство Пекина.

Политтехнолог Дэвид Аксельрод, способствовавший победе Барака Обамы и его команды на президентских выборах в США в 2008 году, заявил, что шансы Байдена на грядущих выборах не вдохновляют. Дональд Трамп обгоняет действующего президента в пяти из шести ключевых штатов, где ведется предвыборная борьба.

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