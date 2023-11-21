ФНС оценила налоговые поступления за 2023 год в 46 трлн рублей

Это на 9% больше, чем в 2022 году

Федеральная налоговая служба ожидает, что общие налоговые поступления в бюджет РФ по итогам года составят примерно 46 трлн рублей. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал руководитель ведомства Даниил Егоров.

Как заявил Егоров в интервью РБК, очень хорошо чувствуют себя региональные налоги и сборы, где рост на 14%, НДФЛ и ненефтегазовые налоги — 13% роста. В целом налоговые поступления в бюджет выросли на 9% в сравнении с 2022 годом.

По итогам первых десяти месяцев 2023 года налог на прибыль дает практически 20% роста, а страховые взносы растут на 29%.

Ранее министр финансов России Антон Силуанов рассказал, что "мы при формировании бюджета на трехлетку не планировали касаться изменений базовых налогов, в том числе и НДФЛ". Власти обещают в ближайшее время не повышать налоги.

При этом в Госдуме предложили ввести налог для компаний, которые покинули российский рынок, а затем возвращаются. Депутат Госдумы Султан Хамзаев считает, что "компании, кто один раз променял своих клиентов-потребителей на политику, подверг риску своих работников, не должны возвращаться в нашу страну без дополнительных финансовых обязательств".

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