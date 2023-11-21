Собянин: Семь некапитальных спортивных объектов планируется открыть в Москве до конца года

За последние 13 лет в Москве построено порядка 200 крупных спортивных сооружений

Для размещения некапитальных объектов спортивного назначения Москва подобрала 125 земельных участков, которые постепенно разыгрываются на аукционах. Об этом на своем персональном сайте рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

"Что именно строить – ФОК, ледовую арену, теннисные корты или футбольный манеж – победитель определяет самостоятельно. В настоящее время заключено 89 договоров на право размещения некапитальных объектов спортивного назначения", - сообщил мэр.

По словам Собянина, в настоящее время в городе открыто 19 спортивных сооружений и до конца года планируется ввести еще семь. "Это значит, что у москвичей будет еще больше возможностей заниматься физкультурой и спортом в шаговой доступности от дома", – отметил мэр столицы.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве разработана и успешно применяется уникальная методика, с помощью которой можно бесплатно определить подходящий ребенку вид спорта. Специальный тест учитывает более 100 показателей.

6 ноября Собянин рассказал, что в Москве идёт активное строительство спорткомплексов. Под эти цели с начала года выделено почти 20 гектаров земли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"