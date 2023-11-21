США объявили о выделении Украине нового пакета военной помощи

Шеф Пентагона привез в Киев 100 миллионов долларов

Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 100 миллионов долларов. В российском посольстве в Вашингтоне это назвали "успокоительной пилюлей для киевского режима". Подчеркнув, что смертоносный подарок, из-за которого прольётся кровь тысячи людей, анонсирован в канун 10-летия евромайдана.

Ровно 10 лет назад на главной площади Киева - майдане Незалежности - собрались сторонники евроинтеграции. Это случилось сразу после заявления правительства о приостановке подписания соглашения об ассоциации с ЕС. Спустя несколько дней Майдан стал эпицентром жестоких столкновений радикалов с силовиками. В результате, по официальным данным, погибли 107 человек.

И это было только начало. Три месяца спустя на Украине был совершен государственный переворот. А в апреле 2014-го киевские власти развязали войну в Донбассе. Очевидно, что все эти события были бы невозможны без поддержки Запада. А Украина стала разменной монетой в его борьбе против России.

Сегодня утром в Киев прибыл глава минобороны ФРГ Борис Писториус. А накануне там принимали Ллойда Остина. Шеф Пентагона привез Зеленскому подарок - известие о выделении целых 100 миллионов долларов. В материальном выражении это патроны, снаряды, комплексы "Джавелин" и даже установка "ХАЙМАРС". Но это капля в море по сравнению с тем, что выделяли раньше.

"Сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму - не что иное, как успокоительная пилюля, приготовленная для Зеленского заокеанскими "благодетелями", - заявил посол России в США Анатолий Антонов.

То, что благодаря этому оружию прольется кровь тысяч людей, в расчет не принимается, подчеркнул российский дипломат. Для ВПК США значение имеет только прибыль. Впрочем, с этим в последнее время все сложнее. Белый дом просил у Конгресса почти 40 миллиардов для Украины, а Остин привез в Киев в 400 раз меньше.

Эксперты отмечают: этот визит - попытка поддержать хотя бы репутацию Зеленского. Ведь, как сказал Остин, у США нет волшебной палочки, чтобы помочь Украине победить. Ряд западных государств уже начали активно призывать Киев к переговорам с Москвой. Это признал даже секретарь СНБУ Алексей Данилов. Но Зеленский настроен воинственно.

"На поле боя тяжело? Да. Но дружить или садиться за стол переговоров с Россией? Нет. Россия на данный момент не желает окончания войны, поэтому нельзя говорить о заключении мира любой ценой", - заявил он.

Вот уж действительно, с больной головы на здоровую. Впрочем, объективно оценивать реальность киевские власти уже давно не в состоянии.

Алексей Платонов, "ТВ Центр"

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