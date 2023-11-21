Последние данные о ситуации на Ближнем Востоке

Израиль утверждает, что ХАМАС использует жилые кварталы в качестве щитов

Апокалиптические кадры некогда густонаселенного анклава. Это порт Газы до и после наземной операции ЦАХАЛа. Зачистка территории продолжается. Известный израильский актер, который ушел в резервисты, дает сигнал уничтожить гражданское здание.

Цель - завалить входы в туннели ХАМАС. С каждым днем, сообщает армия обороны Израиля, их бойцы находят новые порталы в подземные лагеря палестинцев.

Журналисты телеканала "Аль-Джазира" проанализировали видеодоказательства армии Израиля и у них много вопросов. Откуда у ЦАХАЛ кадры с камер видеонаблюдения, ведь они не раз заявляли о том, что все камеры уничтожены. Или кто так аккуратно сложил оружие, которое якобы неожиданно обнаружили бойцы.

Израиль утверждает, что ХАМАС использует жилые кварталы в качестве щитов, чем оправдывает штурм нескольких медучреждений – сначала больница Аш-Шифа, а теперь индонезийский госпиталь, он буквально выведен ее из строя. В Израиле называют этот удар пропорциональной мерой.

После встречи с кабинетом министров и лично с Нетаньяху, о котором премьер Израиля сообщил в соцсетях, родственники заложников ХАМАСа вышли вновь на пикет.

Митинги, которые продолжаются по всему миру в поддержку и одной и другой стороны, только усугубляют жизнь некоторым политикам. Вот американский президент не раз слышит критику в свой адрес из-за того, что не призывает Израиль остановить бомбардировки Газы. Советник национальной безопасности в очередной раз решил вступиться за Тель-Авив.

"Не заблуждайтесь. Давайте называть вещи своими именами. Израиль борется с экзистенциальной угрозой, которая стремится уничтожить его. Если мы собираемся разбрасываться обвинениями, давайте, по крайней мере, сделаем это правильно. Поддержка Израиля в этой борьбе является моральным долгом", - сообщил Джон Кирби.

Накануне "Бригады аль-Кассама" нанесли самый массированный удар по Тель-Авиву с начала конфликта. Это был их ответ на "массовые убийства мирных жителей", пишут СМИ. Несмотря на продолжающиеся обстрелы, сегодня появилось сообщение, что Израиль и ХАМАС близки к соглашению об освобождении заложников. По данным местного телеканала, из плена ХАМАС в Израиль будут возвращены дети и женщины.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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