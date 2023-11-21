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Самолет-разведчик ВМС США рухнул в воду на Гавайях

11:47
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Инцидент произошел во время посадки

Самолёт-разведчик США на Гавайях во время посадки промахнулся мимо взлётно-посадочной полосы и съехал в воду. Кадры судна, лежащего на мелководье, обошли все американские телеканалы.

Военные не пострадали и самостоятельно добрались до берега. В числе причин аварии предварительно называют комбинацию факторов: короткая взлётно-посадочная полоса и сильный ветер.

Напомним, Вашингтон использует такие самолёты для разведки и патрулирования, в том числе над акваторией Чёрного моря.

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