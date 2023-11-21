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В нескольких регионах России устраняют последствия снегопадов

11:36
  • вторник
  • 21 ноября 2023

На дорогах - гололедица

Сразу в нескольких регионах нашей страны устраняют последствия непогоды. Из-за обильных снегопадов и метелей на дорогах заносы и гололедица.

В Самарской области перекрыты участки федеральных трасс и ограничено передвижение автобусов и большегрузов. Объявлен жёлтый уровень погодной опасности.

Подобные меры приняты в Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях. В Татарстане метель сопровождалась многокилометровыми пробками. Большие заторы и на российско-грузинской границе. Снегопад полностью парализовал движение в районе КПП "Верхний Ларс", уже вторые сутки автомобили не могут двинуться с места.

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