В Москве рассказали о новых направлениях инженерного чемпионата CASE IN

В этом году в чемпионате приняло участие рекордное количество команд

В Москве рассказали о новых направлениях Международного инженерного чемпионата CASE IN, который проходит при поддержке президентской платформы "Россия - страна возможностей".

Сезон посвящён технологическому лидерству. Задачи, которые решают участники, связаны с искусственным интеллектом, робототехникой, а также вычислением и передачей данных. Соревнования проходят среди школьников, студентов и начинающих специалистов. В этом году в чемпионате приняло участие рекордное количество команд за все 11 сезонов проекта.

"Много нового происходит. Много новых идей рождается. Специальные лиги появляются. Но важно то, что и после чемпионата мы не бросаем никого из участников, стараемся также поддерживать. За период реализации конкурса очень много ярких талантливых ребят удалось найти, отобрать. Я уверен, что компании их замечают уже. И будут замечать дальше. И мы увидим ещё новые назначения", - рассказал первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

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