Зрители ТВЦ продолжают собирать средства на лечение Саши Воронковой

Лечение откладывать нельзя

"ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!" Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта worldvita.ru/tvc/. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что Вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita продолжают сбор средств на лечение 12-летней Саши Воронковой из Санкт-Петербурга. Мы уже рассказывали о ней 31 октября. Девочка борется со смертельной болезнью – раком печени. Саше недавно провели сложнейшую операцию по удалению опухоли. Впереди длительный курс химиотерапии, после которого девочка может потерять слух. Чтобы этого не произошло, необходимо редкое и очень дорогое лекарство. Оно стоит 16 миллионов рублей!

За три недели удалось собрать большую часть суммы. Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным. Но, чтобы начать необходимое лечение, требуется ещё около 2 миллионов. Родители просят помощи у зрителей нашего телеканала.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти далее по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Лечение нужно начать как можно скорее.

Саша не только умница-красавица, но и очень стойкая девочка. Несколько недель назад ей сделали сложнейшую операцию. Обезболивающие не всегда помогали, но она мужественно всё перенесла. Еще три месяца назад Саша и представить не могла, какие испытания ее ждут. Страшная беда в семью пришла неожиданно.

"Саша в начале учебного года пошла в 6 класс. Заболела буквально через неделю после учебы. У нее было ОРВИ", - рассказала Ольга Воронкова, мама Александры.

"Сдавала анализы крови и там был большой показатель СОЭ", - говорит Александра.

Педиатр направила девочку на срочное УЗИ – в печени обнаружили опухоль. Все до последнего надеялись, что она доброкачественная. Но диагноз оказался беспощадным - рак. Врачи действовали стремительно. Сразу же сделали операцию. Мама Саши держится из последних сил.

"Мне все это время надо быть рядом с ребенком сильной, не плакать. Здесь никто из родителей не плачет. Потому что нельзя. Дети не должны этого видеть", - говорит Ольга Воронкова.

Опухоль вырезали, но вместе с ней врачам пришлось удалить практически половину печени. "Я думала, что у меня Саша нежный такой, изнеженный человечек. А она, на самом деле, очень сильная оказалась", - сказала Ольга Воронкова.

"Операция длилась несколько часов, все родные в этот момент находились в достаточно малоадекватном состоянии. Ну и после этого восстановление идет достаточно непросто", - отметил Сергей Воронков, папа Александры.

У Саши очень редкий вид рака печени. У детей он практически не встречается. Чтобы вылечиться, девочке предстоит длительный и очень тяжелый курс химиотерапии. Но после такого лечения Саша может полностью потерять слух. Чтобы этого не случилось, необходима срочная терапия ещё одним лекарством. Оно защитит девочку от страшного побочного эффекта.

"В схему лечения Саши входят достаточно токсичные препараты. Что нередко сопровождает в последующем развитие тугоухости или даже дети перестают слышать. И, конечно же, в этой ситуации мы бы хотели использовать препарат сопроводительной терапии", - пояснила Светлана Кулёва, заведующий детским онкологическим отделением ФГБУ "НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова".

Но весь ужас в том, что такой курс лечения безумно дорогой – 16 миллионов рублей. "Когда нам сказали, сколько стоит этот препарат, у меня просто перехватило дыхание. Потому что нам реально такую сумму не набрать", - сказала Ольга Воронкова.

Родители Саши, ее родные и друзья - все просят о помощи. "Пожалуйста, помогите нам собрать необходимую сумму на этот препарат. Помогите Саше выздороветь", - говорит мама Александры.

Лечение больше откладывать нельзя – химиотерапию необходимо начать как можно быстрее. А это значит - лекарство тоже нужно срочно. Только оно спасет красавицу Сашу от потери слуха. Но, к сожалению, купить его родители не могут. Еще не получилось собрать всю необходимую сумму. А пока в ожидании девочка надеется на лучшее и рисует. Этот талант она в себе случайно открыла три года назад. Теперь он дает ей силы верить в лучшее.

Даже после тяжелейшей операции Саша продолжает учиться. Ведь она - отличница. "Мне точно нельзя сбавлять темп. Потому что где-то в третьей четверти я вернусь в школу. Я одержу победу над всем этим", - говорит девочка.

Главное желание Саши – справиться с болезнью и жить - может исполниться благодаря вам, зрителям нашего канала. Даже небольшая сумма поможет вылечить девочку.

Ещё раз напомним – времени у Саши очень мало. Лечение откладывать нельзя. Чтобы победить болезнь, терапию необходимо начинать как можно быстрее. Поэтому ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Реквизиты:

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709

КПП: 784101001

Р/счет: 40703810655240000096

Банк получателя платежа: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк г. Санкт-Петербург

БИК: 044030653

К/счет: 30101810500000000653

Назначение платежа: помощь на лечение Александры Воронковой, программа 1815

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр

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