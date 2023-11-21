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"Большая ошибка": Зеленский раскритиковал увлекающихся политикой военнослужащих

10:28
  • вторник
  • 21 ноября 2023

В такой ситуации военные начинают забывать о своих прямых обязанностях

Увлекающиеся политикой генералы ВСУ совершают большую ошибку – в такой ситуации они начинают забывать о своих прямых обязанностях. Об этом в интервью изданию The Sun заявил президент Украины Владимир Зеленский.  

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По его словам, военнослужащий украинской армии не имеет права заниматься политикой, поскольку подобного рода "увлечения" наносят непоправимый ущерб ВСУ.

"Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный", - пояснил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что визит главы Пентагона в украинскую столицу – намек Владимиру Зеленскому о необходимости осуществления транзита власти в пользу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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