В такой ситуации военные начинают забывать о своих прямых обязанностях

Увлекающиеся политикой генералы ВСУ совершают большую ошибку – в такой ситуации они начинают забывать о своих прямых обязанностях. Об этом в интервью изданию The Sun заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, военнослужащий украинской армии не имеет права заниматься политикой, поскольку подобного рода "увлечения" наносят непоправимый ущерб ВСУ.

"Если ведешь войну, при этом думая о том, что завтра уйдешь в политику, то и на словах, и на передовой ты будешь вести себя как политик, а не как военный", - пояснил Зеленский, чьи слова приводит РИА Новости.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что визит главы Пентагона в украинскую столицу – намек Владимиру Зеленскому о необходимости осуществления транзита власти в пользу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

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