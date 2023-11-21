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Глава Минобороны Германии приехал в Киев

10:09
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Визит Писториуса заранее не анонсировали

Министр обороны ФРГ Борис Писториус во вторник, 21 ноября, начал визит на Украину.
Глава Пентагона приехал в Киев

По прибытии на железнодорожный вокзал в украинской столице Писториус заявил, что рад вновь оказаться в Киеве.

Визит германского министра заблаговременно не анонсировали, но ожидается, что он обсудит с властями Украины обучение украинских военнослужащих и поставки военной помощи, сообщает "Интерфакс".

Ранее сообщалось, что правительство Германии собирается удвоить сумму, предназначенную на военную помощь Украине — с 4 до 8 млрд евро. Одновременно с этим в Берлине начали говорить о том, что из бюджета тратят слишком большие деньги на поддержку киевского режима. Однако на прямые вопросы об удвоении помощи Киеву власти ФРГ отвечают уклончиво, не подтверждая, но и не опровергая соответствующее намерение.

Между тем Соединенные Штаты пообещали Украине новый военный транш на 100 млн долларов. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что сообщение об очередной американской оружейной поставке режиму — успокоительная пилюля, приготовленная для украинского президента Владимира Зеленского заокеанскими "благодетелями".

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Борис Писториус.
Борис Писториус.
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