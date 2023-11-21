В России упростят предоставление налоговых вычетов

Об этом рассказал руководитель ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) ведет работу над упрощением процедуры получения налоговых вычетов, касающихся расходов на лечение, образование и спорт. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал руководитель ведомства Даниил Егоров.

ФНС начнет предоставлять налоговые вычеты в упрощенном порядке с 2025 года, рассказал Егоров в интервью РБК. При этом в службе уже автоматизировали инвестиционные и имущественные вычеты. Также принят закон, который касается социальных вычетов.

Кроме того, по налогу на доходы физических лиц в ФНС уже сократили сроки возврата денег, а по НДС больше 80% возвращают в течение месяца, подчеркнул глава службы.

Ранее в России обсуждался законопроект, который предлагал ввести в перечень трат, по которым гражданин может получить социальный налоговый вычет по НДФЛ, расходы на аренду жилого помещения. Однако кабмин дал на него отрицательный отзыв, подчеркнув, что доходы от НДФЛ формируют значительную часть региональных бюджетов, а принятие документа приведет к выпадающим доходам.

Для поддержания интереса граждан к накопительной модели поведения власти России решили сформировать определенные льготы, например, единый налоговый вычет – гражданам смогут снизить налоги на сумму тех средств, которые были вложены в эти долгосрочные инструменты в отчетном году.

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