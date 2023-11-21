ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Астрахани рассказали о состоянии отравившихся метадоном

10:24
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Двое тяжелые

Астраханские врачи рассказали о состоянии пациентов, отравившихся метадоном.
Трое иностранцев задержаны в связи с массовым отравлением метадоном в Астрахани

Изначально в больницу поступили 19 человек, двоих уже выписали. Сейчас в ГКБ №3 остаются 17 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Остальных перевели в общие палаты. Как ожидается, сегодня могут выписать еще шесть человек.

Никто из поступивших пациентов в больнице не умирал, сообщил РИА Новости главный врач ГКБ №3 Байрам Юлушев.

О госпитализации 19 человек в Астрахани стало известно накануне. Молодые люди и девушки употребили наркотик метадон из одной партии.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств. Задержаны трое иностранцев - граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь
Скорая помощь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.