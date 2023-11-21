В Астрахани рассказали о состоянии отравившихся метадоном

Двое тяжелые

Астраханские врачи рассказали о состоянии пациентов, отравившихся метадоном.

Изначально в больницу поступили 19 человек, двоих уже выписали. Сейчас в ГКБ №3 остаются 17 человек, двое из них в тяжелом состоянии. Остальных перевели в общие палаты. Как ожидается, сегодня могут выписать еще шесть человек.

Никто из поступивших пациентов в больнице не умирал, сообщил РИА Новости главный врач ГКБ №3 Байрам Юлушев.

О госпитализации 19 человек в Астрахани стало известно накануне. Молодые люди и девушки употребили наркотик метадон из одной партии.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств. Задержаны трое иностранцев - граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

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