ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин встретился с главой ФНС Егоровым

11:37
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Даниил Егоров рассказал об уменьшении количества проверок

Реформу системы налогообложения и изменение структуры государственных доходов обсудил Владимир Путин с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Президент встретился с главой ФНС накануне поздно вечером в своей резиденции в Ново-Огарёве. Егоров рассказал об уменьшении количества проверок - в прошлом году их было в два раза больше.

У каждого налогоплательщика в ФНС теперь один счёт. Это упрощает работу предпринимателям и помогает избежать ошибок в платежах. Система стала прозрачнее и удобнее - не только для граждан, но и для государства. А доходы бюджета выросли.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Владимир Путин и Даниил Егоров
Владимир Путин и Даниил Егоров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.