Путин встретился с главой ФНС Егоровым

Даниил Егоров рассказал об уменьшении количества проверок

Реформу системы налогообложения и изменение структуры государственных доходов обсудил Владимир Путин с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым.

Президент встретился с главой ФНС накануне поздно вечером в своей резиденции в Ново-Огарёве. Егоров рассказал об уменьшении количества проверок - в прошлом году их было в два раза больше.

У каждого налогоплательщика в ФНС теперь один счёт. Это упрощает работу предпринимателям и помогает избежать ошибок в платежах. Система стала прозрачнее и удобнее - не только для граждан, но и для государства. А доходы бюджета выросли.

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