Чехия предложила ограничить перемещение российских дипломатов по ЕС

Дипломаты из России уже столкнулись с визовой дискриминацией

Государства — члены Евросоюза обсуждают предложение Чехии ограничить возможность перемещения российских дипломатов по территории интеграционного объединения. Об этом пишет во вторник, 21 ноября, The Financial Times.

По сведениям издания, Прага настаивает на том, чтобы российские дипломаты получали визы и виды на жительство, которые позволяют передвигаться только по территории страны пребывания, а не по всей Шенгенской зоне. Наряду с этим Чехия выдвинула предложение принимать только биометрические паспорта.

Причиной, по которой выдвинуты данные инициативы, FT называет вопрос, связанный с российскими чиновниками — они получили австрийскую визу для работы в учреждениях ООН в Вене. Благодаря этим визам дипломаты из России могут из Австрии поехать в Чехию или другие страны ЕС.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что делегация России не получила визы для поездки в Париж, на открывшуюся 7 ноября 42-ю сессию Генеральной конференции ЮНЕСКО. Тем самым Франция сорвала участие российских представителей в мероприятии.

Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что вводить санкции против России и одновременно продолжать экономическое сотрудничество с ней — это "чисто по-европейски". Министр назвал этот подход "неоколониальным мышлением, которое появляется везде и всюду".

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