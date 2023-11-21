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Глава Пентагона заявил об отсутствии "волшебной палочки" для Украины

11:24
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Конфликт приобрел изматывающий характер

У США нет "волшебной палочки" для Украины в противостоянии с Россией. Об этом в ходе брифинга заявил глава Пентагона Ллойд Остин.

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"В таком конфликте, как этот, нет оружия, которое могло бы стать волшебной палочкой", - признал шеф Пентагона, чьи слова приводит РИА Новости.

Глава ведомства указал на изматывающий характер текущей стадии конфликта между Москвой и Киевом и подчеркнул, что успех контрнаступления Украины зависит от способности командования ВСУ грамотно распоряжаться предоставленными странами Запада вооружениями.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что визит главы Пентагона в украинскую столицу – намек Владимиру Зеленскому о необходимости осуществления транзита власти в пользу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.  

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.   

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