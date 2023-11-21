СКР сообщил о трех жертвах массового отравления в Астрахани

Предварительно, это связано с отравлением метадоном

В Астрахани проводятся процессуальные проверки по факту гибели трех местных жителей в результате отравления неизвестным веществом. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказали в региональном главке Следственного комитета России.

В ведомстве отметили, что случаи гибели граждан, по предварительной информации, связаны со случаями массового отравления метадоном в Астрахани.

Следком запросил у Министерства внутренних дел материалы соответствующего уголовного дела для наиболее полного и всестороннего расследования, сообщает ТАСС.

При этом главный врач ГКБ №3 Байрам Юлушев, в лечебном учреждении которого находятся 19 отравившихся, подчеркивал, что никто из поступивших пациентов в больнице не умирал. Однако два человека находятся в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном сбыте наркотических средств. Задержаны трое иностранцев — граждане Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана.

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