Президент Таджикистана Рахмон прилетел в Москву

Он встретится с Путиным

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом в Москву.

Вместе с ним прилетели ряд министров, в том числе главы МИД и Минобороны, а также ряд высокопоставленных чиновников.

Как ожидается, 21 ноября Рахмон проведет встречу с российским лидером Владимиром Путиным. Стороны обсудят вопросы стратегического партнерства, двухсторонних отношений, подпишут ряд важных документов, сообщили в пресс-службе Кремля.

После Москвы Рахмон отправится в Минск, где 23 ноября состоится саммит Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

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