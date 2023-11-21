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Заболеваемость коронавирусом за неделю увеличилась на 38,4%

11:11
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Скончались 93 человека

С 13 по 19 ноября в России госпитализировано 6398 заболевших коронавирусом. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Выздоровел за неделю 39731 человек, скончались 93 пациента с коронавирусом.

Показатель заболеваемости коронавирусом за прошедшую неделю вырос на 38,4% по сравнению с предыдущей. В 26 регионах уровень заболеваемости выше, чем в среднем по стране.

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