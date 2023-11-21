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Собянин: Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на безбумажный формат работы

11:30
  • вторник
  • 21 ноября 2023

В ближайшее время оцифруют все столичные лечебные учреждения

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о планах перевести все больницы Москвы на безбумажный формат.

Так, в частности, на него уже перешли городская клиническая больница (ГКБ) имени Боткина и ГКБ №15 имени Филатова.

"Филатовская и Боткинская больницы полностью перешли на цифровой безбумажный формат. Этот инновационный подход дает первые успешные результаты", – сообщил мэр в своем Telegram-канале.

Благодаря безбумажному формату врачи и медсестры экономят около 30% времени. Кроме того, данные о пациенте стразу же передаются в ЕМИАС. Специалисты оперативно получают информацию.

"Именно в такие моменты, когда счет идет на секунды, очень важна скорость работы", – подчеркнул Собянин.

По подобной схеме уже работают НИИ скорой помощи имени Склифосовского и городская клиническая больница имени Вересаева. В ближайшее два года в цифровую среду переведут все столичные больницы.

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