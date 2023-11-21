В Москве с начала года сдано 59 объектов образования

Развитие социальной инфраструктуры остается в числе приоритетов

В период с января по октябрь 2023 года в столице введены в эксплуатацию 59 образовательных объектов общей площадью 413 тыс. кв. метров, что на 37% превышает прошлогодний показатель. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

Заммэра подчеркнул, что развитие социальной инфраструктуры является одним из приоритетных направлений градостроительной политики Москвы. Регулярно в разных районах столицы открываются новые учебные корпуса, школы и детские сады, отвечающие современным образовательным стандартам.

Построенные школы и детские сады в состоянии принять более 10 тысяч детей: школа на 2,1 тысячи мест в поселении Внуковское, учебные корпуса с дошкольными отделениями на 1,32 тысячи мест в деревне Николо-Хованское, на 1,025 тысячи мест в Столбово и на 1,225 тысячи мест в Десеновском поселении.

По словам председателя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко, около 80% ‒ 47 учреждений ‒ возведены на внебюджетные средства.

При массовой застройке жилых кварталов девелоперы учитывают потребности как будущих, так и нынешних жителей района. Комплексное развитие территорий позволяет обеспечить каждому юному москвичу детский сад и школу в шаговой доступности от дома. На всех этапах строительства инспекторы ведомства проводят выездные проверки, к которым привлекают специалистов подведомственного Центра экспертиз ("ГБУ "ЦЭИИС") для выполнения лабораторно-инструментальных исследований качества работ и применяемых материалов на соответствие проектной документации и техническим регламентам.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что для размещения некапитальных объектов спортивного назначения столица подобрала 125 земельных участков, которые постепенно разыгрываются на аукционах. Что именно строить – физкультурно-оздоровительный комплекс, ледовую арену, теннисные корты или футбольный манеж – победитель сможет определить на собственное усмотрение.

Также в Москве продолжается реализация программы реновации. 180 домов, которые были включены в данную программу, снесены в столице с начала 2023 года. Это втрое превышает показатели 2022 года. Больше всего домов по реновации было снесено в Юго-Восточном и Северном округах.

Между тем на одном из участков обновляемой промзоны "Южный порт" планируют построить 935,5 тысяч квадратных метров недвижимости. Вся застройка будет производственного и общественно-делового назначения.

Каждый район, где действует программа реновации, обустраивается комплексно. К примеру, в Покровском-Стрешневе построили два детских сада, в Куркине будет новая школа, в Хорошёво-Мнёвниках появится учебный корпус для школы №1517.

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