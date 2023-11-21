Это заметно на протяжении всей истории конфликта в Донбассе

Международные институты в сфере прав человека, в том числе Совет по правам человека Организации Объединенных наций, на протяжении всей истории конфликта в Донбассе и Новороссии демонстрируют свою ангажированность. Такое заявление сделал во вторник, 21 ноября, российский лидер Владимир Путин.

В приветствии проходящей в Москве международной конференции, посвященной 75-летию принятия Всеобщей декларации прав человека Путин указал на неспособность таких институтов решать стоящие перед ними задачи. По этой причине Россия отказалась от членства в них, цитирует президента ТАСС.

Налицо — потребность обеспечения справедливого подхода к реализации прав человека, который основывался бы на взаимном уважении и учитывал особенности культурно-исторического развития государств.

Ранее Путин подчеркивал, что необходимо ускорить работу по созданию института уполномоченных по правам человека в новых регионах. По его словам, участия омбудсменов требуют задачи, связанные с защитой прав человека в Новороссии и Донбассе. Важно наладить четкое и оперативное взаимодействие с местными администрациями.

В августе бывший посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник был назначен послом российского Министерства иностранных дел по особым поручениям по преступлениям киевского режима.

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