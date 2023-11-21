Звездный адвокат оценил шансы Крида в суде против Мизулиной

Юристы певца хорошо подготовились

Юристы певца Егора Крида тщательно подготовились перед подачей иска в отношении главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной. Об этом в интервью изданию NEWS.ru заявил звездный адвокат Сергей Жорин.

Адвокат назвал юристов 29-летнего певца продуманными людьми и подчеркнул, что подача иска в отношении Мизулиной не является эмоциональным жестом артиста.

"Я думаю, юристы Крида выбрали наиболее юридически перспективные фразы и заявили иск", - подчеркнул Жорин.

Накануне замоскворецкий суд Москвы принял к производству иск певца Егора Крида против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

Официально подробности дела не раскрываются. По данным МК, Крид обиделся на то, что Мизулина назвала его "главным скамером страны" (мошенником – прим. ред.) из-за того, что музыкант незаконно рекламирует онлайн-казино.

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