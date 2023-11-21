В ФНС тремя словами объяснили претензии к блогерам

Налоговые проверки не имеют политических причин

В Федеральной налоговой службе (ФНС) объяснили претензии ведомства к российским блогерам.

Блогеры быстро выросли, но при этом не перешли на "классическую модель создания бизнеса" с отделом кадров, юристами и бухгалтерией, рассказал в интервью РБК глава службы Даниил Егоров.

"С моей точки зрения, одна из существенных проблем - это проблема быстрого роста", - сказал он.

Те, кто предоставил нужные в налоговую необходимые данные, продолжают работать. Проверок по политическим мотивам не было.

В 2023 году несколько известных российских блогеров оказались под следствием по делам о неуплате налогов. Среди них – Елена Блиновская, Валерия Чекалина, Александра Митрошина и другие.

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