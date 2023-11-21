Киевский режим не оставляет попыток ударить по территории России

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в последние недели устроили массовую "охоту" с использованием ударных беспилотников за мирными гражданами и гражданским транспортом России. Такое заявление сделал во вторник, 21 ноября, посол по особым поручениям российского Министерства иностранных дел по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Он подчеркнул, что "операторы дронов точно видят, по кому и как они наносят целенаправленные удары".

При этом дальнобойное и высокоточное вооружение, поставляемое западными странами, применяется ВСУ для целенаправленных атак на социальные учреждения на российской территории, с выбором моментов наибольшего скопления там мирных граждан, цитирует Мирошника ТАСС.

Российские системы противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы защищают территорию страны от вражеских беспилотников. В частности, в ночь на 21 ноября украинский аппарат самолетного типа сбили над Курской областью. За день до этого был ликвидирован БПЛА в Подмосковье, на месте падения обломков разрушений и пострадавших нет.

При этом российские власти предпринимают меры по дальнейшему усовершенствованию системы ПВО и РЭБ для еще большего повышения их эффективности.

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