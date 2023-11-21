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Песков напомнил о зарубежных спонсорах Евромайдана

12:41
  • вторник
  • 21 ноября 2023

После этих событий прошло уже десять лет

События десятилетней давности на Украине являлись силовым переворотом, который спонсировался из-за рубежа. Такое заявление сделал во вторник, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
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Спикер Кремля призвал называть вещи своими именами, включая события, известные как Евромайдан 2013 года.

Тот факт, что пресловутый "майдан" спонсировался из-за рубежа, прямо и косвенно было признано представителями зарубежных стран, что тоже "ни для кого не тайна", цитирует Пескова РИА Новости.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в стране может готовиться "Майдан-3" с целью смещения главы государства. Политик утверждает, что речь идет о некой операции, которую якобы готовит Россия с целью осуществления переворота на Украине.

При этом Пентагон объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на 100 миллионов долларов. В российском посольстве в Вашингтоне это назвали "успокоительной пилюлей для киевского режима", подчеркнув, что смертоносный подарок, из-за которого прольется кровь тысяч людей, анонсирован в канун десятилетия Евромайдана.

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