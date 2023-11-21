Путин провел переговоры с президентом Таджикистана

Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом

Переговоры на высшем уровне. Владимир Путин во вторник в Москве принимает президента Таджикистана. Эмомали Рахмон прибыл с официальным визитом. У лидеров насыщенная рабочая программа.

Встречи в узком и расширенном составе. Владимир Путин уже провёл с зарубежным гостем беседу в формате тет-а-тет. Обсудили ключевые аспекты стратегического партнёрства. В этом году исполнилось 30 лет договору о дружбе, который лежит в основе сотрудничества наших стран. Москва - главный торгово-экономический партнёр Душанбе и занимает одно из ведущих мест по объёму инвестиций. Таджикистан также наращивает экспорт.

"Существенно нарастают поставки в Россию продукции из Таджикистана. Прежде всего, сельхозпродукции. Рост - 67 процентов. Гуманитарные связи у нас развиваются также позитивно. Хотелось отметить, что мы с вами в прошлом году на 1 сентября открыли 5 школ с преподаванием русского языка и вообще на русском языке", - отметил Путин.

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