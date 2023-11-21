Собянин рассказал об активном развитии инфраструктуры района Нагатинский Затон

Район развивается

В столичном районе Нагатинский затон появится новый знаковый объект - велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки. Как идёт строительство, сегодня проверил мэр столицы Сергей Собянин. Глава города также рассказал, как развивается эта часть Москвы. Было запущено метро, обновился Южный речной вокзал, а ещё реализуется программа реновации.

Стильная архитектура зданий, современные детские и спортивные площадки, улучшенная отделка квартир. Мечты скоро станут реальностью. Как строятся дома по программе реновации, Юлия пока наблюдает из окна. Признаётся - очень ждет переезда в новую квартиру. В старой семье с двумя детьми давно тесно. Кухня довольно маленькая, собраться в ней на совместные обеды-ужины никак не получается. Даже холодильник были вынуждены разместить в другой комнате.

Очень радует, что переезжать будут уже в конце этого года и буквально по соседству. Сыну не придётся менять школу. Рядом останется вся привычная инфраструктура, магазины. В программу реновации в Нагатинском затоне включены 54 дома. И новые квартиры уже получили почти две тысячи человек.

А скоро в этом районе столицы откроется еще один долгожданный и знаковый объект. Велопешеходный мост через старое русло Москвы-реки. Строительство его было начато в феврале 2023 года. И у него есть все шансы стать одной из главных достопримечательностей района. Изящная и оригинальная конструкция. Мостовой пролёт длиной 216 метров. Он будет выполнен в форме полумесяца - по принципу фермы инженера Финка. Когда верхняя балка опирается на вертикальные мачты, подвешенные на натяжных стержнях.

Новый мост свяжет разделённые затоном части района. Будет гораздо быстрее и проще добраться до недавно открытой станции "Нагатинский затон" Большой кольцевой линии. У пассажиров водного транспорта тоже сократится путь от причала до метро.

Возведение этого моста - под контролем столичного мэра. Сергей Собянин побывал сегодня на строительной площадке. "Один из крупных районов Москвы Нагатинский затон, где проживают больше 130 тысяч жителей, активно развивается, сюда пришла Большая кольцевая линия метро. С двумя станциями. Запущен Южный речной вокзал, запущены речные трамваи. Развивается "Остров мечты", ландшафтный парк, летняя зона отдыха, район благоустраивается", - рассказал Собянин.

А новый мост вполне может стать любимым местом встречи, позволит планировать и множество самых разных пешеходных или велосипедных маршрутов. Вся территория вокруг будет благоустроена - установят теплую подсветку, высадят деревья и кустарники, появится зона отдыха с лавочками, где будет возможность любоваться живописными речными видами. Завершить строительство моста планируют в четвертом квартале следующего года.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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