Московские спасатели провели тренировку по спасению людей из воды

В арсенале у спасателей много современной техники

Московские спасатели сегодня провели масштабную тренировку по спасению людей из воды в зимний период.

Сценариев было несколько: добраться вплавь и помочь тонущему залезть на специальную надувную конструкцию. Другого пострадавшего вытягивали на берег. В арсенале у спасателей много современной техники - от судов на воздушной подушке до аэроботов. Помогают специалистам и дроны.

"А также используем наши беспилотные авиационные системы для доставки средств спасания", - отметил начальник ГКУ " Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах" Владимир Волков.

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