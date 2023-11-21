Сербия взяла курс на улучшение отношений с НАТО

Но при этом планирует сохранить военный нейтралитет

Сербия рассмотрит возможность проведения совместных учений с НАТО.

Об этом во вторник, 21 ноября, сообщил президент страны Александар Вучич после переговоров с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом.

"Я как верховный главнокомандующий вооруженными силами передам запрос в правительство Республики Сербия", - сказал он (цитата по ТАСС).

Белград хочет улучшить отношения с НАТО, но при этом сохранить военный нейтралитет, отметил президент.

В свою очередь Столтенберг поприветствовал возобновление учений НАТО И Сербии, но не уточнил, когда именно они планируются.

"Учения не будут подрывать нейтралитет Белграда", - подчеркнул генсек альянса.

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