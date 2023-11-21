Каток на ВДНХ подготовили к зимнему сезону

Первых гостей ждут уже 24 ноября

В этом году каток на ВДНХ залили на площади Промышленности. Ориентир - самолет Як-42 и ракета "Восток". Именно вокруг этих монументов посетители и будут кататься на коньках. А развернуться есть где. Несмотря на то, что находится он в непривычном по сравнению с прошлыми годами месте, площадь все равно огромная - сравнима с четырьмя хоккейными площадками. И одновременно здесь смогут кататься больше полутора тысяч человек.

В зимнюю сказку перенесет красочная иллюминация - пересвет тысяч разноцветных лампочек, которые установлены прямо подо льдом. Игра красок будет и на всех расположенных рядом объектах. Даже памятник самолету Як-42 украсили гирляндами. А если настанет оттепель, то покрытие все равно не испортится. Строители предусмотрели возможные капризы природы. Лед постоянно подмораживает специальный хладагент.

Ледовые дорожки пройдут вблизи исторических павильонов "Космос" и "Транспорт СССР". Зайти на каток можно с трех сторон через специальные павильоны. В них же будут работать пункты проката, раздевалки и кафе. Для тех, кто пока ещё не уверен в своем мастерстве владения коньками, предусмотрена так называемая зона "тихого катания". Она расположена на внутреннем круге. Это ещё и отличная площадка для родителей с маленькими детьми. Впрочем, москвичи уже с нетерпением ждут скорейшего открытия.

Коньков хватит на всех. Для проката подготовили несколько сотен пар всех размеров, фигурные и хоккейные. Удобнее всего приобретать билеты на сайте ВДНХ. Но если идея провести досуг на льду появилась спонтанно, то попасть можно и на ближайший сеанс, оплатив проход в кассе. Первых гостей ждут уже 24 ноября.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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