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Специалисты "СпасРезерва" спасли кошку в Москве

15:08
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Животное упало с седьмого этажа и застряло

Сутки страха, 15 минут надежды. В районе Соколиная гора специалисты "СпасРезерва" вытащили из западни кошку, упавшую с 7-го этажа.

Зверь провалился в простенок и застрял между подвалом и железным листом. Его владельцы - пожилые москвичи - не рискнули доставать бедолагу самостоятельно. А вызвать спасателей догадались только через сутки.

Бригаде хватило четверти часа, чтобы освободить пленника. Отогнули листы и бережно подняли наверх кошку. Перепуганное животное вернули хозяевам, а железный настил - в исходное положение.

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