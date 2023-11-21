Поставленные президентом цели будут достигнуты

Главный приоритет России в военной спецоперации на территории Украины – достижение стратегических целей. Об этом во время брифинга заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Для нас главное - достигнуть своих целей", - заявил Песков, чьи слова приводит информагентство ТАСС.

Отвечая на вопрос об отношении администрации президента к Евромайдану спустя десять лет, спикер Кремля подчеркнул, что так называемый "майдан" – это государственный переворот, спонсором которого выступал Запад.

Ранее глава запорожского общественного движения "Мы – вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что визит главы Пентагона в украинскую столицу – намек Владимиру Зеленскому о необходимости осуществления транзита власти в пользу главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

11 октября президент Украины Владимир Зеленский признал, что эскалация палестино-израильского конфликта, вероятно, приведет к существенному снижению внимания мировой общественности к проблемам ВСУ, возникшим в ходе реализации летнего этапа украинского контрнаступления.

9 октября член Совета Федерации Алексей Пушков указал на значительное снижение приоритетности Украины во внешнеполитической стратегии Запада из-за нового витка эскалации конфликта между Израилем и Палестиной, отметив, что теперь администрация президент США будет финансировать как минимум два направления – украинское и израильское.

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