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Путин наградит президента Таджикистана в Кремле

13:09
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Российский лидер может принять коллегу в своей кремлевской квартире

Российский лидер Владимир Путин во вторник, 21 ноября, проведет переговоры со своим таджикистанским коллегой Эмомали Рахмоном, а также может принять президента Таджикистана в своей кремлевской квартире. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля уточнил, что сначала состоится беседа с Рахмоном в узком составе, затем российско-таджикистанские переговоры в формате рабочего завтрака.

Ожидается, что Путин наградит Рахмона орденом "За заслуги перед Отечеством" третьей степени, цитирует Пескова "Интерфакс".

В октябре Путин встречался с Рахмоном в Бишкеке перед заседанием Совета глав государств СНГ. Политики обсуждали вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и региональной безопасности, а также функционирования в Таджикистане 201-й военной базы.

Сотрудничество с Таджикистаном укрепляется также в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), саммит которой предстоит в Минске. При этом в ОДКБ не исключили дальнейшего расширения и пополнения списка наблюдателей.

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