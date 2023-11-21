В Госдуме предложили давать неделю отпуска при рождении внуков

Однако такой отпуск должен быть неоплачиваемым

Пятидневные неоплачиваемые выходные нужно предоставлять всем работающим бабушкам и дедушкам после рождения внуков независимо от того, являются ли родители молодой семьей. С такой инициативой выступила во вторник, 21 ноября, депутат Госдумы Яна Лантратова.

Парламентарий прокомментировала собственное предложение ввести отпуск без сохранения заработной платы длительностью до пяти календарных дней для бабушек и дедушек после рождения внуков. При этом возникли предположения, что на подобную льготу смогут претендовать лишь те россияне, внуки которых родились у мамы и папы в возрасте до 35 лет.

Лантратова предложила не ограничивать возрастом родителей ребенка предоставление выходных для работающих бабушек и дедушек, поскольку в этот период для семьи становится критически важной максимальная помощь и поддержка со стороны близких, сообщает РИА Новости.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков отмечал, что в настоящее время российские семьи реже решаются на рождение второго ребенка, суммарный коэффициент таких рождений снижается. Задача ведомства — создать все условия для того, чтобы в российских семьях как можно чаще рождались вторые, третьи и последующие дети.

Для этого в стране продолжается реализация программы материнского капитала. В Госдуме одобрили в первом чтении законопроект, уточняющий условия его выплаты. Маткапитал предлагается выдавать только лицам, имеющим гражданство России на момент рождения ребенка, и лишь в том случае, если ребенок является гражданином России по рождению.

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