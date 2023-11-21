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Глава Евросовета прибыл в Киев

13:30
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Сегодня 10-летняя годовщина Евромайдана

Глава Европейского совета Шарль Мишель сообщил о своем прибытии в Киев.

"Приятно вернуться в Киев, хорошо быть среди друзей", - написал он в соцсети Х (бывший Twitter – прим. ред.).

Ранее о приезде Мишеля в Киев писало издание Politico. Как ожидается, глава Евросовета примет участие в мероприятиях, посвященных годовщине Евромайдана. В столицу Украины также прибыли шеф Пентагона Ллойд Остин, минобороны ФРГ Борис Писториус и президент Молдавии Майя Санду.

Главная площадь в Киеве - майдан Незалежности – была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года после приостановки подписания ассоциации с ЕС.

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