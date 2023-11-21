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Гендиректора "Зимней вишни" выпустят из колонии раньше срока

13:43
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Такое решение принято из-за ее пошатнувшегося здоровья

Генеральный директор основного арендатора ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерове Надежда Судденок, осужденная по делу о пожаре на 13 лет и 4 месяца колонии, освобождена от наказания в виде лишения свободы из-за ухудшения здоровья. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказали в пресс-службе Мариинского городского суда.

Руководство колонии, в которую поместили осужденную, обратилось в суд с заявлением, что обеспечить лечение и необходимые условия для Судденок по месту отбывания наказания невозможно, сообщает ТАСС.

В связи с тем, что медицинский диагноз осужденной входит в перечень заболеваний, препятствующих отбыванию наказания осужденных к лишению свободы, а состояние самой осужденной значительно ухудшалось, судом на основании представленных исправительным учреждением документов принято решение освободить Надежду Судденок от дальнейшего отбывания наказания в виде лишения свободы.

В марте 2018 года в "Зимней вишне" произошел пожар. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. За это осуждены представители руководства и охраны торгового центра, а также сотрудники пожарной охраны, ликвидировавшие пожар.

В частности, бывший руководитель и совладелец кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" Вячеслав Вишневский получил восемь лет лишения свободы за взятку главе регионального Госстройнадзора. Ему также назначен штраф в размере 21 миллиона рублей.

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