На Западе есть хорошее, но брать нужно то, что делает сильнее, отметила глава ЦИК

Российскому народу предстоит "серьезная детоксикация" от западного влияния, которым мы в свое время так были очарованы. Такое заявление сделала во вторник, 21 ноября, председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова.

Как подчеркнула глава ЦИК, хорошее есть и в западной культуре, однако важно уметь брать из нее лишь то, что соответствует российскому культурному коду и "усиливает нас, а не ослабляет", сообщает РИА Новости.

Нас все время пытались заставить постоянно каяться и считать, что мы еще недостойны. Конечно, очень профессионально, искусно. Запад через свои многочисленные, весьма привлекательные внешне способы распространял свою черную культуру развращал народы.

Ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что новые санкции Еврокомиссии в отношении граждан России свидетельствуют о процветании "идеологии расизма" в отдельных странах Европы. По мнению политика, подобного рода ограничения противоречат базовым ценностям политико-экономического объединения.

По мнению политического аналитика Фрэнка Фуреди, несмотря на заявления "либерального" экспертного сообщества, российские власти все-таки смогли одержать промежуточную победу в противостоянии с Западом. Он заявил, что итоговое коммюнике саммита "Большой двадцатки", в котором не содержится осуждение спецоперации России на территории Украины, свидетельствует об ослаблении влияния США и ЕС.

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