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Собянин: Велопешеходный мост через Москву-реку станет украшением Нагатинского Затона

14:49
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Конструкция свяжет разделённые части района

Мэр столицы Сергей Собянин во вторник проинспектировал строительство велопешеходного моста через старое русло Москвы-реки в Нагатинском Затоне.

Новая конструкция свяжет разделённые части района. И тем самым повысит доступность станции метро "Нагатинский Затон" Большой кольцевой линии.

Мостовой пролёт длиной более 200 метров будет выполнен в форме полумесяца. В центральном пространстве создадут общественную зону отдыха с лавочками. Там горожане смогут любоваться живописными видами на реку и прилегающие городские кварталы. На данный момент готовность объекта составляет 20 процентов. Завершить строительство планируют к концу следующего года.

"Один из крупных районов Москвы - Нагатинский Затон, где проживает больше 130 тысяч жителей, активно развивается. По просьбе жителей строим пешеходный мост, который как раз подойдёт к вновь открытой станции метрополитена. Он, конечно, будет востребован жителями и будет украшением района, по сути дела, новой визитной карточкой", - рассказал Собянин.

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Строительство велопешеходного моста в Нагатинском Затоне
Строительство велопешеходного моста в Нагатинском Затоне
Строительство велопешеходного моста в Нагатинском Затоне
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