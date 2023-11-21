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ВСУ за месяц потеряли почти 14 тысяч человек

14:04
  • вторник
  • 21 ноября 2023

И около 1,8 тысячи единиц техники

В Минобороны России оценили потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с начала ноября.
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Потери противника за прошедший месяц - свыше 13 700 военных и около 1800 единиц техники, заявил глава министерства обороны России Сергей Шойгу.

ВС России продолжают успешно вести активную оборону в зоне спецоперации, укрепляют и улучшают свои позиции. Все попытки ВСУ провести десантную операцию на херсонском направлении провалились, отметил министр.

"Части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери", - отметил он.

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