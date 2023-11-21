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Экс-главу управления собственной безопасности СК нашли мертвым в колонии

14:58
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Тело нашли в помещении для хранения вещей

Бывший глава управления собственной безопасности СК Михаил Максименко обнаружен мертвым в одной из российских колоний, передает информагентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

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По данным "Ленты.ру", тело осужденного было найдено без признаков жизни в помещении для хранения вещей. При этом в РБК уточнили, что труп Максименко обнаружили в психиатрической больнице, где он проходил лечение после попытки самоубийства.  

В апреле 2018 года Михаила Максименко приговорили к 13 годам строгого режима по делу о взятках от представителей криминального мира. В 2020 году Мосгорсуд назначил ему 14 лет колонии и штраф 250 млн рублей.

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