Шойгу: ВС России удерживают рубежи в зоне СВО на всей линии соприкосновения

Россия продолжает спецоперацию

Российские войска в ходе специальной военной операции постепенно улучшают свое положение по всей линии соприкосновения. Такое заявление сделал во вторник, 21 ноября, министр обороны России Сергей Шойгу.

Как подчеркнул генерал российской армии, группировки российских войск продолжают успешно вести активную оборону, уверенно удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, постепенно улучшая свое положение.

При этом украинским военным непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед, цитирует Шойгу "Интерфакс".

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что главный приоритет России в военной спецоперации на территории Украины – это достижение стратегических целей, поставленных перед ее началом.

Шеф Пентагона Ллойд Остин признавал, что у Соединенных Штатов, несмотря на стремление поддержать киевский режим в конфликте с Москвой, нет "волшебной палочки" для Украины в противостоянии с Россией. По словам Остина, успех контрнаступления Украины зависит от способности командования ВСУ грамотно распоряжаться предоставленными странами Запада вооружениями.

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