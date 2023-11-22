Гороскоп на сегодня, 22 ноября, для всех знаков зодиака

На пороге перемен

Овны

Вам пора задуматься о своих целях и амбициях - чего вы хотите достичь? Сделайте первый шаг прямо сегодня, хотя бы символический, это поможет приблизиться к успеху.

Тельцы

День принесет новости, касающиеся доходов вашего партнера или алиментов, компенсаций. Не спешите тратить эти деньги - для этого сейчас неподходящее время.

Близнецы

Одиноким представителям знака можно активизировать поиски своей половинки - Солнце обещает помощь в этом. Также вы можете рассчитывать на успех в бизнесе, консультировании.

Раки

Если вы желаете сменить работу или избавиться от лишних обязанностей, в ближайший месяц стоит этим заняться. Звезды помогут вам прийти к гармонии и легкости.

Львы

У вас начинается новый творческий этап - вдохновение будет приходить отовсюду. Кроме того, вы станете более легкими на подъем и сможете заняться, наконец, спортом.

Дева

Вам звезды намекают на перемены, связанные с домом и семьей. Влюбленным, которые хотят начать жить вместе, планеты советуют как следует обсудить детали.

Весы

У вас впереди месяц, полный суеты, поездок, общения. Это требует хорошей физической формы. Так что обдумайте, как вам восстанавливаться, чтобы не выгореть.

Скорпионы

Не стесняйтесь зарабатывать на своих талантах! Начинайте монетизировать то, что любите делать, или приступайте к созданию бизнес-плана своего будущего проекта.

Стрельцы

Солнце входит в ваш знак. С днем рождения! Помните, что вместе с праздничными тортами и поздравлениями приходят и новые шансы - не упустите их.

Козероги

Месяц, который Солнце проводит в предыдущем знаке, считается самым сложным в году. Откажитесь на время от амбициозных планов, насладитесь тишиной.

Водолеи

Вы на пороге перемен и уже сейчас можете чувствовать радостное возбуждение и душевный подъем. Работайте с желаниями, прислушиваясь к внутреннему голосу.

Рыбы

У вас появляется все больше возможностей для профессионального роста. Представителям знака, сконцентрированным не на карьере, можно заниматься творчеством или спортом.

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