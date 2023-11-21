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Шойгу дал прогноз по закупке и ремонту вооружений в 2024 году

14:40
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Российская армия получит все необходимое

Объемы закупок и ремонта вооружений российской армии в 2024 году возрастут. Об этом во вторник, 21 ноября, рассказал министр обороны России Сергей Шойгу.

Глава Минобороны напомнил о необходимости гарантировать опережающую поставку в ВС России вооружения, военной и специальной техники, а также нарастить производственные возможности предприятий оборонно-промышленного комплекса по выпуску и ремонту наиболее востребованных образцов.

Шойгу также рассказал, что реализация плана деятельности главного командования Военно-морского флота в 2023 году позволила повысить боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, довести уровень современной военной и специальной техники до 74%, сообщает РИА Новости.

В сентябре президент России Владимир Путин отметил, что предприятия ОПК должны активнее развивать мощности, внедрять передовые технологии, уделять внимание качеству военной продукции. По словам главы государства, стратегической задачей сейчас является своевременное и в полном объеме обеспечение вооружением войск, участвующих в СВО.

При этом ОПК зарубежных стран, спонсирующих киевский режим, оказался в плачевном состоянии. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что по этой причине члены ЕС не могут выполнить свои обещания по поставкам вооружений и боеприпасов ВСУ.

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