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Песков ответил на угрозы Киева в адрес Путина: "Ничего не получится"

15:14
  • вторник
  • 21 ноября 2023

Россия продолжает спецоперацию на Украине

Любые угрозы, звучащие в адрес российского лидера Владимира Путина с Украины, бессмысленны. Такой комментарий дал во вторник, 21 ноября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать вероятность организации киевским режимом покушения на Владимира Путина, сообщает "Интерфакс".

Если вы помните, покушались словесно на Путина много раз из Украины, на самых разных уровнях. Мы прекрасно себе отдаем в этом отчет, ничего у них не получится.

Ранее заместитель постоянного представителя России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Максим Буякевич предупредил, что западные страны начали готовить почву для смены украинской политической элиты, чтобы зафиксировать территориальный статус-кво Украины.

При этом Россия продолжает специальную военную операцию на Украине и будет проводить ее до полного достижения всех поставленных стратегических целей, подчеркивали в Кремле.

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Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
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