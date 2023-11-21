Лавров выступил за полноценное участие стран Ближнего Востока в урегулировании

Палестино-израильский конфликт требует решения

Новый механизм по урегулированию ближневосточной проблемы должен быть репрезентативен — в урегулировании должны в полной мере участвовать страны региона. Такое мнение во вторник, 21 ноября, высказал российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Дипломат указал на необходимость формирования условий для долгосрочного и устойчивого урегулирования палестино-израильского конфликта на основе двухгосударственного решения, сообщает "Интерфакс".

Мы должны очень серьезно подумать, чтобы этот механизм был по-настоящему репрезентативен и в полной мере учитывал то очевидное обстоятельство, что именно страны региона лучше других понимают, как добиться решения, которое будет на долгие годы, навсегда устраивать всех.

Ранее российский лидер Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Египта Абдельфаттахом Сиси. Политики подтвердили "созвучность подходов России и Египта к урегулированию ситуации в регионе путем создания на общепризнанной международно-правовой основе независимого Палестинского государства, сосуществующего в мире и безопасности с Израилем".

В Иране также говорят о нежелании расширения зоны палестино-израильского конфликта. Глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян отметил, что принятый США и Израилем подход к достижению мира на территории Ближнего Востока может привести к любому варианту развития событий – вплоть до вступления в конфликт новых игроков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"