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ВСУ потеряли до 245 боевиков на донецком направлении

15:29
  • вторник
  • 21 ноября 2023

ВС России отразили две атаки украинских войск

Две атаки украинских войск отразили ВС России на донецком направлении. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, еще 75 боевиков потеряли ВСУ за сутки на южнодонецком направлении. Подразделения российской группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны.

Удар был нанесен в районах Шевченко, Новомихайловки и Никольского в ДНР. Противник также потерял 2 автомобиля и гаубицу Д-20.

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