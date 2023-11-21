ВСУ потеряли до 245 боевиков на донецком направлении

ВС России отразили две атаки украинских войск

Две атаки украинских войск отразили ВС России на донецком направлении. ВСУ потеряли до 245 военнослужащих убитыми и ранеными, сообщил в Минобороны России.

По данным военного ведомства, еще 75 боевиков потеряли ВСУ за сутки на южнодонецком направлении. Подразделения российской группировки войск "Восток" при поддержке артиллерии нанесли поражение живой силе и технике 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны.

Удар был нанесен в районах Шевченко, Новомихайловки и Никольского в ДНР. Противник также потерял 2 автомобиля и гаубицу Д-20.

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